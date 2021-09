La Région capitale sera prête pour le 15 octobre au plus. Comme la Région wallonne.

Le gouvernement bruxellois a encore foiré sa communication hier. À moins d’une semaine de l’élargissement (annoncé par certains pour le 1er octobre) du Covid Safe Ticket (CST) pour de nombreux secteurs d’activité, voici qu’il est reporté au 15 octobre - au plus tard -, a annoncé le ministre-Président Rudi Vervoort dans un communiqué envoyé hier en milieu d’après-midi histoire de mettre fin aux annonces partiellement exactes voire carrément fausses de certains élus plus tôt dans la journée.

Le socialiste a d’abord rappelé que l’objectif du gouvernement avait toujours été "une mise en œuvre pour début octobre avec l’instauration de sanctions à partir de la mi-octobre". Ainsi, contrairement à ce qu’annonçait le président du parlement bruxellois Rachid Madrane (PS) sur BX1 hier midi, il n’a jamais été question d’imposer l’élargissement du CST au 1er octobre puis d’ensuite voter l’ordonnance au Parlement bruxellois une semaine plus tard. "L’entrée en vigueur sera fixée dès que la date de réception des avis du Conseil d’État et de l’Autorité de protection des données sera connue ‘avec certitude’, a précisé Rudi Vervoort, calmant ainsi les suppositions les plus folles.

(...)