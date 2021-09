"Que les choses soient claires, je ne suis pas contre le Covid Safe Ticket, j'y suis même favorable !" Eric Bott (DéFi), est complètement dans le "flou artistique" à une semaine de l'entrée en matière de cette nouvelle réglementation. L'échevin a sous sa tutelle le complexe sportif Poséidon, dans lequel de nombreuses équipes évoluent dans des compétitions contre des clubs du Brabant Wallon ou d'autres provinces. "On va avoir un nombre incalculable de gens qui vont venir de partout" déplore-t-il, sans savoir comment gérer ces flux de personnes qui ne seront peut-être pas titulaires de Covid Safe Ticket "parce que la majorité des Bruxellois auront le Covid Safe Ticket, mais l'inverse n'est pas vrai !"

Un centre comme Poséidon est ouvert parfois jusqu'une heure du matin, et même aux heures tardives, un contrôle sur le CST restera nécessaire. "On va devoir prendre un gardien. C'est déjà un budget ! Qui va le financer ? Et puis, est-ce qu'il sera habilité légalement pour demander la carte d'identité des personnes entrant pour vérifier qu'elle concorde avec le CST ? Et un étudiant ?" Il reste encore, selon Eric Bott, de trop nombreuses questions pour peu de réponses. "Le 1er octobre, c'est demain ! Il faut accélérer la procédure parce que ça met du temps à organiser sur le terrain !" L'échevin a d'ailleurs contacté son bourgmestre, Olivier Maingain (DéFi), mais celui-ci n'a pas encore reçu les textes légaux afin de mettre en place les dispositions.

Des jeunes pénalisés

Eric Bott s'inquiète aussi pour les jeunes sportifs de Woluwé-Saint-Lambert, qui ne sont pas encore tous vaccinés. Bien que le CST ne s'applique pas aux moins de seize ans, de nombreux membres des clubs de la commune au-delà de cet âge ne sont pas encore vaccinés. "Un jeune qui n'est pas encore vacciné et qui veut faire du sport, il pourra bien attendre novembre pour avoir ses deux doses et revenir. Sinon quoi, il devra se faire tester toutes les semaines ou aller courir seul dans la forêt de Soignes !"

Eric Bott aurait donc aimé plus de rigueur dans l'élaboration de cette nouvelle mesure. "En France, ils ont prise une décision claire, qu'on l'aime ou non." Quoiqu'il en soit, si des informations plus claires n'arrivent pas d'ici le premier octobre, un Conseil d'Administration extraordinaire se réunira pour les principaux complexes de la commune, le centre Poséidon, le stade Fallon et le centre Sportif Mounier de l'ADEPS, afin de se positionner. "On demandera sûrement le CST quoiqu'il arrive, mais les clubs vont automatiquement perdre quelques joueurs, en espérant que ça ne provoque aucun forfait."