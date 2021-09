Le Gouvernement bruxellois a estimé, au vu de la situation épidémiologique et vaccinale à Bruxelles, que certains assouplissements envisagés par le Comité de concertation ne pourraient s’appliquer dans la capitale. "La Région est en effet particulièrement exposée face aux retours de voyages et à l'augmentation des contacts sociaux à la rentrée vu la prédominance presque absolue du très contagieux variant delta. Face à cette situation, le Ministre-Président bruxellois a pris un arrêté de police qui maintient, pour le territoire bruxellois, plusieurs mesures auparavant applicables à tout le pays".

L’utilisation du Covid Safe Ticket a donc été précisée ce mercredi.

Pour les événements jusqu'à 200 participants en intérieur et jusqu'à 400 participants en extérieur à Bruxelles, le Covid Safe Ticket (CST) ne peut être appliqué. Le port du masque est obligatoire avec le maintien d'une distance sociale. L’heure de fin de l’événement est fixée à 01:00.

Pour les événements de plus de 200 participants à l'intérieur (avec une limite de 3.000) et 400 participants à l'extérieur (avec une limite de 5.000), deux possibilités existent : l’organisation sans CST avec port de masque obligatoire et maintien d'une distanciation sociale ; ou alors l’organisation avec le CST (port de masque et distanciation sociale non obligatoire). Dans les deux cas avec une heure de fin fixée à 1h.

Les événements de plus de 3.000 participants sont quant à eux uniquement possibles avec le CST.