Parmi les plus grands du pays, le CPAS de la Ville de Bruxelles a aidé 3 377 personnes mises en difficulté par la crise sanitaire. La fracture numérique s'est révélée extrêmement importante puisque plus de 2 000 Bruxellois(es) ont bénéficié d'une aide dans ce secteur. "Il s'agit principalement d'aides pour l'achat de matériel et pour la connexion Internet. Les demandes d'aides pour de la formation au numérique afflueront probablement dans les semaines à venir", précise Jan Willems, responsable de la cellule Covid du CPAS.

Mise en place en juin dernier et formée de huit travailleurs sociaux, un agent administratif et un responsable, cette cellule a également soutenu 515 personnes pour des frais liés au logement et 859 pour des interventions pour les enfants, notamment des frais de rentrée scolaire.

Autant d'aides complémentaires Covid rendues possibles grâce à une subvention de 4,5 millions d'euros du fédéral. Mais au 6 janvier, 75% de cette subvention était déjà épuisée. Un constat qui inquiète le président du CPAS. "Nous avons reçu beaucoup de moyens mais ce n'est pas suffisant pour faire face aux conséquences sociales de la crise, explique Khalid Zian (PS). On craint de ne pas disposer de suffisamment de moyens pour pouvoir aider comme il se doit la troisième cohorte qui va arriver. Après notre public habituel et une série de nouveaux bénéficiaires, depuis novembre, on voit arriver monsieur et madame tout le monde."

Un nouveau public que le CPAS entend aller chercher. "On veut changer de paradigme pour aller vers les personnes qui ne toquent pas à notre porte parce qu'elles se sentent rabaissés ou parce qu'elles pensent qu'elles n'ont droit à rien. En 2021, notre objectif est d'ouvrir des droits pour trois publics : les jeunes, les familles monoparentales et les personnes au statut précaire (indépendants, forains, étudiants, travailleuses du sexe, sans-abri)."

L'urgence passée, le CPAS cherche aujourd'hui à pérenniser les aides complémentaires. "Nous voulons pérenniser la cellule Covid sous une autre forme car nous sommes persuadés qu'elle est nécessaire pour toute une série de personnes. On va la décentraliser dans nos onze antennes pour faire rentrer le système des aides complémentaires dans le schéma d'aides classique."