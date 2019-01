Le collectif citoyen 1030/0 a prévu de réaliser une action la semaine prochaine au boulevard Lambermont pour demander une meilleure sécurité routière après le violent crash entre une voiture et trois piétons ce lundi. Une chaîne humaine pour protéger les usagers faibles se mettra en place à hauteur du passage piéton Héliotropes, lieu de l'accident lundi. "On est scandalisé par la collision qui a blessé une grand-mère et deux enfants. Le boulevard Lambermont est connu comme un axe dangereux depuis des longues années. Nous demandons à tous les responsables que des mesures urgentes soient prises pour sécuriser nos concitoyens qui doivent traverser ce boulevard".

L'opération est prévue mardi prochain entre 8 h et 8 h 30 le matin. Les participants investiront le passage piéton en question lorsque le feu sera vert pour les usagers faibles. "On ne bloquera pas le trafic mais on s'assurera que chaque piéton, grand ou petit, peut traverser en toute sécurité", expliquent les organisateurs sur les réseaux sociaux.

Le collectif indique aussi que du matériel pour renforcer l'aspect visuel de l'action symbolique sera disponible. Ils incitent les participants à s'équiper en plus de gilets fluo, de pancartes, de drapeaux, de lumières notamment. L'objectif du collectif est de mettre tout en oeuvre pour inciter les automobilistes à rouler plus doucement comme l'indiquent les organisateurs sur les réseaux sociaux. "Cette action est délicate puisqu'on se mettra sur un axe qui est réellement dangereux. On demande à tout le monde d'être discipliné et de suivre les instructions des coordinateurs. On vous demande aussi de bien indiquer votre présence. Si nous sommes très nombreux, nous diviserons le groupe en deux pour faire la même action à la traversée de Chazal. N’amenez pas vos enfants, sauf s'ils doivent traverser pour aller à l'école évidemment. L'idée c'est de les protéger, pas de les mettre encore plus en danger", détaillent aussi les organisateurs.

Le groupement citoyen prépare actuellement une liste de revendications à remettre aux autorités qui sera publiée sur les réseaux sociaux. "Tout le monde est le bienvenu à l'action mardi, mais la présence indique un soutien concernant les revendications", rappelle le collectif 1030/0 qui se mobilise lors de chaque accident sur le territoire communal.

La police Bruxelles-Nord (Evere, Saint-Josse et Schaerbeek), contacté par la DH ce mercredi après-midi, indique que l'affaire est toujours au stade de l'enquête et qu'aucun commentaire ne peut être fait actuellement. Ce mardi, Bruxelles-Mobilité a confirmé, à nos confrères de Bruzz, la rumeur d'un problème des feux de signalisations sur l'axe routier au moment de l'accident : "Il y avait un problème avec le fusible du feu de signalisation. Ce problème est maintenant résolu". L'administration régionale relatait aussi qu'elle n'était pas au courant du problème quand les faits se sont produits.

Pour rappel, un violent crash a eu lieu ce lundi vers 7 h 30 à hauteur de l'arrêt de tram Héliotropes. Une grand-mère et deux petits enfants ont été fauchés sur un passage piéton.

CRÉDIT PHOTO : BX1