Ganshoren lancera prochainement un conseil intergénérationnel pour ses habitants. L'objectif : permettre et faciliter les liens entre les différentes générations de la commune. "La jeunesse et les personnes âgées ont de moins en moins de contacts et d'échanges. Ce conseil intergénérationnel sera représentatif des diverses générations vivant à Ganshoren et sera en charge d'un budget participatif d'environ 15 000 euros. Cela lui permettre de proposer et d'implémenter des projets utiles à l'ensemble des classes d'âge de la commune", explique l'échevin de la Participation citoyenne Grégory Rase (Défi).

Le conseil sera composé de quinze personnes qui devront se réunir une fois tous les trois mois minimum afin de débattre et de proposer des projets favorisant le lien entre les générations. Pour y participer, il faut être âgé de minimum 15 ans (avec accord parental) et résider à Ganshoren. Il ne faut pas avoir d’appartenance à une association militante ou à une formation politique. Le but n’étant pas ici d’être un endroit de revendication politique, précisent les autorités locales.

Un toute boite sera envoyé à l’ensemble de la population avec toutes les modalités d’inscription et de fonctionnement.