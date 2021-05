Ce vendredi 7 mai a lieu la 19e commémoration de l’assassinat raciste de Habiba et Ahmed par un partisan d’extrême droite dans leur maison schaerbeekoise. A cette occasion, la Habiba-Ahmed Foundation (HAF), lance un appel de devoir de mémoire contre le racisme sur son tout nouveau site web. "Nous appelons tous les citoyens à le rejoindre et à le signer."

Le site de la HAF retrace près de 19 ans d’engagement et informera sur l’état d’avancée de toutes une série d’initiatives qui convergeront vers un moment important le 7 mai 2022, lors de la commémoration des 20 ans de cet acte meurtrier.

"Le devoir de mémoire peut contribuer à faire reculer le racisme pour plus de paix, de reconnaissance et de justice. Ensemble, nous appelons à une réelle transformation positive et concrète dans l’espace public avec l’inauguration d’une Rue Habiba Ahmed qui représente un message fort", précise leur fille Kenza Isnasni.

Plusieurs personnalités ont apporté leur soutien à l'initiative et composent le comité de parrains et marraines de la HAF. C'est notamment le cas de la princesse Esmeralda de Belgique et de Gaël Faye, auteur-compositeur-interprète, rappeur et écrivain. "J’ai décidé de marrainer la Habiba Ahmed Foundation parce que je suis convaincue qu’il est de notre devoir à tous de lutter contre le racisme sous toutes ses formes", a expliqué sur Facebook la princesse. Y figurent également Dorcy Rugamba, dramaturge, comédien, auteur et metteur en scène, ainsi que Fatima Zibouh, politologue et responsable du service anti-discrimination d'Actiris.

En cette période de restriction sanitaire, aucun rassemblement n’est prévu. "Nous vous invitons à une commémoration digitale en adhérant à l'appel Devoir de mémoire contre le racisme sur le site web de la HAF. Une action, un geste pour se rappeler, pour commémorer toutes les victimes du racisme d’où qu’il vienne.", conclut Kenza Isnasni.