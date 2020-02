Mardi, une quarantaine de professeurs manifestaient devant l’athénée Andrée Thomas, à Forest. Ce vendredi, c’est en face des ministères de l’Éducation et du Budget qu’ils se donnent rendez-vous, à l’initiative des enseignants de l’athénée Toots Thielemans de Molenbeek. Depuis plusieurs semaines, les équipes pédagogiques de ces deux écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) font des arrêts de travail quotidien. Ils dénoncent l’état déplorable de leurs infrastructures, le manque de professeurs et l’absence d’interlocuteur compétent.

Ils en auront prochainement un nouveau, en la personne de Julien Nicaise. Administrateur de l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) depuis 2014, il deviendra en avril prochain l’administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), le pouvoir organisateur (PO) des écoles de la FWB. Parmi ses priorités, la rénovation des bâtiments scolaires par ordre d’urgence, la modernisation des politiques de gestion des ressources humaines et le soutien des directions. "Aujourd’hui, le PO est trop distant, il faut rétablir la confiance entre direction et équipe pédagogique en soutenant mieux les équipes", a-t-il assuré ce matin à La DH.

Le ministre de tutelle Frédéric Daerden (PS) pointe quant à lui le désinvestissement des législatures précédentes dans ce secteur. "Il y a une urgence au niveau des bâtiments scolaires et du climat social mais on ne peut pas dire que tout va mal. Il y a des petits problèmes dans certains établissements de notre réseau comme des autres mais ce sont quelques écoles sur les 500 que l’on gère." Petits problèmes ? Faute d’atelier, les élèves de Toots Thielemans n’ont pas de cours pratiques depuis septembre. "Des discussions sont en cours pour qu’ils puissent utiliser les locaux de Rive Gauche, à Laeken. C’est une solution à court terme mais on réfléchit à une fusion à long terme. Créer des synergies est un bon moyen de gérer nos ressources", indique Bernard Rentier, président du conseil d’administration de WBE avant d’admettre que "pour cette année, ça va être un peu juste".

À Andrée Thomas, ce sont notamment les relations avec la direction qui posent problème. "Les statuts qui protègent les préfets sont les mêmes qui protègent les professeurs. Face à ce problème plus récurrent qu’on ne le croit, on privilégie l’accompagnement de la direction et les discussions avec l’équipe pédagogique autour des projets de l’école pour les rapprocher." Pour ce qui est du manque de personnel, Bernard Rentier argue de conditions de travail peu attractives et un problème structurel. "La direction générale pédagogique faisait des promesses à tout le monde. Quand les problèmes remontent, il faut qu’ils remontent au bon endroit. Or les services infrastructure, pédagogique et ressources humaines travaillent en silo. Nous voulons mettre en place un comité de direction qui favorise la concertation. Maintenant que l’administrateur général est nommé, il pourra former son équipe."

Courage aux élèves et professeurs d’ici là.