Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi la nomination de Cristina Amboldi au poste de directrice générale d'Actiris. Elle prendra ses fonctions dans les prochaines semaines. "Une nomination qui intervient à la suite d'une procédure ouverte et transparente", souligne l'Office régional bruxellois de l'Emploi par communiqué. C'est la commission de sélection, mise en place par talent.brussels, qui a recommandé au gouvernement de nommer Cristina Amboldi, classée en première place par un jury indépendant, précise Actiris.

Après un passage dans l'enseignement et le secteur privé, Cristina Amboldi, licenciée en sciences commerciales de l'Ichec, a travaillé pendant plus de 20 ans chez Actiris. Entrée au service IT en 1999, elle est passée par la direction"Partenariat où elle a notamment été en charge du réseau des 170 partenaires d'Actiris. Elle a également pris la tête du service Qualité Transversale. Enfin, elle a intégré les cabinets de Didier Gosuin et Bernard Clerfayt.

Des doutes ont été émis ces derniers jours quant à un éventuel conflit d'intérêt dans la procédure de sélection. Selon la chaîne d'informations bruxelloise BX1, la future CEO, en sa qualité de directrice du cabinet adjointe du ministre bruxellois de l'Emploi, aurait adapté la description de poste pour la fonction à pourvoir. Une accusation vivement contestée par M. Clerfayt.