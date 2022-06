Saint-Émilion, Sauternes, Mouton Cadet, etc. Après 4 ans d'attente, la fine fleur du vin bordelais s’est enfin réinstallée sur les quais de Garonne du 23 au 26 juin. Connaisseurs et amateurs se sont pressés pour déguster les nectars de vignes, rencontrer les professionnels et apprendre à différencier un Entre-Deux-Mers d’un Médoc.



© DR.

À l'extrémité de la fête, à quelques pas du fameux pont de pierre, symbole de la ville, un accent plutôt atypique pour cette région française a retenti pendant trois jours : “alors, c’est croquettes au fromage ou croquettes aux crevettes !” Cinq chefs bruxellois se sont installés pour faire découvrir nos spécialités aux Bordelais. On vous fait le tour du menu.



Pour commencer, vous prendrez bien une petite croquette. C’est Fernand Obb du Delicatessen à Saint-Gilles qui s’y colle. Qui de mieux que le double tenant du titre de la meilleure croquette bruxelloise pour séduire les Girondins ? La mission semble accomplie : “en plus de la bière, ça me fait une nouvelle raison de venir un jour visiter la Belgique”, commente ce Bordelais conquis. Même les initiés ont craqué sur la qualité bruxelloise : “J’avais déjà goûté des croquettes, mais des comme ça …. C’est incomparable. C’est vraiment excellent", se réjouit une autre.



© DR.

On passe au plat de résistance. Winery, représentée par Benoît Bodivit et Enguerrand Moura, le chimacien d’objectif Top Chef, proposaient du coucou de Malines émincé, cuit très lentement à la Kriek. Difficile de faire plus tendre. Juste à côté, on a rencontré Thomas Kok du restaurant Le Fripon. Tout juste labellisée “Good Food”, la table ixelloise met un point d’honneur au sourcing de ses produits. Pour cette fête du vin, il faisait goûter les truites - élevées sur le toit des abattoirs d'Anderlecht - mi-cuites, accompagnés d’une sauce à l’oseille.



© DR.

© DR.

Véronique Socié, pour sa part, a fait un pari risqué. Bordeaux, c’est le vin, mais la France en général, c’est aussi le fromage. Première fromagère de Belgique, la cheffe a proposé la tartine bruxelloise à base de Pettekeis : mélange d’Ettekeis au goût très prononcé et salé et de Plattekeis, un fromage blanc. Ajoutez des oignons jeunes et du Lambic de la brasserie Cantillon et le plus féru défenseur des fromages français ne pourra plus résister.

© DR.

Enfin, les Bruxellois ne pouvaient pas venir sans leur célèbre gaufre. Sébastien Mattagne (le fils d'Yves Mattagne de la Villa Lorraine) et son équipe ont porté cet étendard de la culture belge avec leurs cornets de gaufres à la levure fraîche. Son stand ne désemplissait pas. Certains se plaignaient même de l'attente. On les retrouvait quelques heures plus tard dans la file pour une deuxième tournée.

© DR.

À boire et à manger pendant quatre jours. Que demander de plus ? Eh bien du beau temps. Nos émissaires ont été confrontés à une météo capricieuse.commente l'un de nos chefsEt lorsqu’ils profitent des accalmies, c’est l'emplacement qui pose problème. Le pavillon bruxellois était en entrée (ou en fin) de fête, un lieu de passage plus que de flânerie. C'était parfait pour ceux qui avaient un format street food comme les croquettes ou les gaufres, mais plus compliqué pour les autres qui proposaient des plats plus traditionnels., explique Thomas.Idem pour Winery :Le dernier jour, un public plus familial,a investi les quais. La générosité bruxelloise a alors pu rencontrer pleinement l’hospitalité bordelaise.Déjà invitée en 2016, Bruxelles, et surtout Visit.Brussels (qui organisait la logistique), ont eu le temps de découvrir la ville et de s’en inspirer. Le Beer Temple qui devrait voir le jour à Bourse sera en grande partie inspiré de la Cité du Vin inaugurée en 2013 à Bordeaux.

© DR.

Ceux qui connaissent le bâtiment ne doivent pas s'inquiéter. Bruxelles ne compte pas créer un décanteur à vin géant sur la place de la Bourse. C’est plutôt le modèle muséographique très interactif et digital que la région pourrait copier : “c’est un musée de tous les vins pas que de ceux de Bordeaux. Nous, nous voulons faire un musée de toutes les bières à la différence de la Heineken Experience d’Amsterdam ou de la Guinness Storehouse de Dublin. Une Maes et une microbrasserie y seront les bienvenues. Des bières étrangères aussi par exemple. La Cité du vin à Bordeaux a bien réussi cela et nous voulons nous en inspirer,” explique Visit.Brussles.



En attendant le temple de la bière, Bruxelles va rendre la pareille à Bordeaux qui aura aussi son pavillon à Tour & Taxis, la dernière semaine de septembre pour le Eat! Brussel Festival. Qu'ils soient les très bienvenus.