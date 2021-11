La Ville de Bruxelles a communiqué la façon dont elle allait gérer l'imposition du Covid Safe Ticket sur son marché de Noël ce jeudi en fin de journée. L'idée, dévoilée par nos confrères du Soir, est de mettre en place un bracelet pour quiconque souhaiterait consommer ou acheter quelque chose à l'un des commerçants présents dans les chalets. Ces bracelets constitueront la garantie que la personne est vaccinée ou a été testée négative. Pas question donc de fermer l'entièreté de l'accès à l'hyper-centre ville occupé par le marché de Noël.

Les commerçants devront contrôler le bracelet

Plusieurs points d'accès permettront la délivrance du bracelet. Pour les non vaccinés, un stand de testing rapide sera installé sur la place De Brouckère. En cas de résultat négatif, le client obtiendra son bracelet et pourra consommer. La Ville de Bruxelles affirme que le contrôle du bracelet sera à la charge du commerçant. Les attractions - patinoire, manége, piste de luge et curling - sont elles aussi soumises au CST. Son contrôle y sera plus aisé.

Enfin, le Soir précise encore que le port du masque ne sera pas obligatoire partout. Il sera imposé sur les axes Fontainas-De Brouckère et Sainte-Catherine/place du Musée. Les rues qui relient les places fortes du marché de Noël bruxellois exigeront elles aussi le masque.