Ça vous dirait d'aller au théâtre sans sortir de chez vous ? C'est possible ! Suite au succès des trois premières représentations en direct depuis sa chaîne YouTube, l'Improviste a décidé de continuer à offrir de l'impro à son public avec deux rendez-vous hebdomadaires.

Chaque mercredi à 20h30, l'institution vous propose "Viral", un nouveau concept conçu spécialement pour cette période de confinement. Une séance d'impro autour des relations qui se nouent à travers les écrans permettant aux confinés de rester connectés. "Tout y est possible dans les limites d’un écran, d’une caméra et d’un micro. Et d’un confinement mondial, bien sûr."

Le samedi, vous pouvez découvrir "Visio", e concept qui existait déjà avant s'adapte parfaitement à la situation actuelle puisque les deux comédiens improvisent ensemble par visioconférence.

Ces spectacles sont entièrement gratuits. Ils ont pour objectif de faire oublier au public, le temps d'une soirée, ce confinement parfois difficile à vivre. Néanmoins, si certaines personnes le souhaitent, elles peuvent faire un don pour soutenir le théâtre l'Improviste et les comédiens qui jouent dans Visio et dans Viral.