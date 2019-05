Pierre Kompany et Véronique Lefranc vont cumuler. Ils enfreignent les règles internes du CDH bruxellois.

Cumulera, cumulera pas...? De nombreux élus, déjà échevin(e) ou bourgmestre dans leur commune, sont confrontés au fameux dilemme du cumul. Les partis ont tous adopté une règlement interne en la matière. De plus, une règle claire avait initiée par le gouvernement bruxellois. Qu'imposait cette proposition d'ordonnance ? "L'incompatibilité entre la fonction de bourgmestre ou d'échevin et le mandat de membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand et du Parlement européen", tout simplement.

Les deux-tiers des députés bruxellois avaient voté en faveur de la proposition mais le groupe linguistique néerlandophone n'a pas atteint la majorité, le texte n'a donc pu être voté. Pour mémoire, seul le MR a voté pour le décumul intégral, y préférant une formule limitant le décumul aux communes de plus de 50 000 habitants. Le PS a voté pour mais a changé d'avis entre-temps. Désormais, la règle interne au PS correspond à celle adoptée par les libéraux : pas de cumul pour les élus des communes de plus de 50 000 habitants.

Au PS, justement, deux candidats élus sont confrontés au problème du cumul. Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close a toujours été clair : il reste à Bruxelles. Il laissera donc sa place au premier suppléant. Mohamed Ouriaghli, échevin à la Ville, n'a quant à lui pas encore fait son choix. "Si c'est mon coeur qui parle, c'est la Ville certainement", commente le socialiste. "Mais il s'agit ici d'une décision collective. Ma décision sera prise avant le 11 juin et la prestation de serment des députés." Une chose est certaine : "Je ne cumulerai pas."

Au MR, la règle interne impose le décumul pour tous les élus des entités de plus de 50 000 habitants. Françoise Schepmans, élue députée et échevine à Molenbeek (+ de 50 000 habitants) attend que la nouvelle coalition se mette en place pour prendre une décision. "J'attends également que la coalition à Molenbeek prenne pleinement ses marques ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. A terme, je ne cumulerai pas", promet-elle mais peut-être pas tout de suite. Vincent De Wolf pourra cumuler les deux fonctions. Le bourgmestre d'Uccle, qui avait annoncé qu'il cumulerait s'il était élu alors que sa commune compte plus de 50 000 habitants, n'a pas répondu à nos demandes.

Chez Défi, la règle est claire : décumul intégral. Principal concerné, Bernard Clerfayt n'a pas encore pris sa décision. "J'ai dit que je quitterai certainement Schaerbeek si j'étais ministre-président", avait-il déclaré pendant la campagne électorale. Au regard du score de Défi, la donne a légèrement changé. Si Bernard Clerfayt obtient un poste de ministre intéressant - et pas uniquement la ministre-présidence - à Bruxelles, il laissera son fauteuil de bourgmestre schaerbeekois le temps de la législature. Cécile Jodogne devra elle aussi faire un choix.

Pour Ecolo, le problème ne se pose pas puisque aucun candidat n'assurait un mandat exécutif au nouveau. Décumul intégral et anticipé donc. La classe.



La position des sociaux-chrétiens est beaucoup moins claire. La règle du décumul intégral a été adopté au sein du CDH bruxellois. On se souvient que le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre Benoît Cerexhe ne s'était pas présenté sur les listes pour cette raison. Le CDH avait par ailleurs voté en faveur du décumul intégral... Sauf que la donne semble avoir changé entre-temps. Et que certains élus n'hésitent pas à en jouer.

Ainsi, la Koekelbergeoise Véronique Lefranc assure qu'elle cumulera sa fonction d'échevine et de députée. Elle se base sur le programme du CDH (Fédéral/Région) qui contredit la règle interne à Bruxelles en ouvrant la possibilité d'un cumul pour les communes de moins de 50 000 habitants.De même, Pierre Kompany cumulera son job de bourgmestre de Ganshoren et de député jusqu'au passage de témoin à Ganshoren, prévu à mi-mandat. Quoi qu'ils en disent, tous deux enfreignent donc les règles internes à la branche bruxelloise de leur formation politique.