À l’automne 2020, près de 2 500 foyers bruxellois ont accroché à leur fenêtre extérieure une mini-station permettant d’évaluer la qualité de l’air ambiant. Jamais auparavant une étude d’une telle envergure n’avait été réalisée.

Les résultats offrent une vue complète, variée, mais sans grandes surprises. En effet, la présence de Dioxyde d’Azote (NO2) est nettement plus élevée sur les grands axes routiers, et un lien direct entre statut socio-économique et qualité de l’air respiré est établi par les chercheurs.

Les résultats sont donc très disparates, avec des données allant de 6 microgrammes de NO2 par mètre cube à, parfois, plus de 60. L’échantillonnage a été réalisé entre deux vagues de la pandémie, ce qui a ramené les résultats à une légère baisse. Compte tenu de cela, pas moins de 27 5000 personnes vivent dans un air situé au-dessus de la norme européenne prévenant des “risques élevés” pour la santé. L’Union qui, pour rappel, fixe ce seuil à 40 microgrammes par mètre cube, là où l’OMS recommande de ne pas dépasser les 10.

Bruxelles peut donc garder espoir, et a vu sa situation s’améliorer très nettement ces dernières années. Ne reste plus qu’à, via la LEZ et autres stratégies, corriger la situation, et en priorité dans ces cinq points les plus critiques : le long du canal, aux abords de la Cathédrale Sainte-Gudule, place Madou, porte d’Anderlecht et Avenue Louise.