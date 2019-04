Mais selon l'analyse réalisée par JetPack , Bruxelles est la deuxième ville mondiale, après Dubaï, à accueillir le plus grand pourcentage de résidents d'origine étrangère. La capitale belge compte 60% de résidents étrangers tandis que la capitale des Emirats arabes unis en compte près de 90.





© JetPack



Six sur dix résidents bruxellois sont donc nés ailleurs qu'en Belgique et parmi ceux-ci, deux sur six entreprennent les démarches pour obtenir la nationalité belge.





D'où viennent-ils?





Mais de quels pays viennent donc ces habitants qui vivent à Bruxelles? Près de 70% sont originaires d'Europe et les pays les plus représentés sont la France (15%), la Roumanie (9%) et l'Italie (8%). Mais le Maroc (9%) vient avant l'Italie, en troisième position, des pays les plus représentés, si l'on ne tient pas compte des continents.





© JetPack

Un total de 184 nationalités est représenté à Bruxelles et sachant qu'il en existe un peu plus de 200 dans le monde entier, la capitale de notre plat pays est riche en multiculturalité et diversité.







Où résident-ils?





Les Français, Italiens, Espagnols, Portugais, Allemands ou encore Anglais privilégient des communes telles que Saint-Gilles, Ixelles, Etterbeek ou encore le centre-ville.





© JetPack



Les résidents originaires d'Afrique du Nord s'installent plutôt à Molenbeek, Anderlecht, Bruxelles-Ville, Saint-Josse et Schaerbeek.





© JetPack



Les résidents turcs, quant à eux, sont essentiellement situés à Saint-Josse et Schaerbeek.





© JetPack

Si l'on observe cette dernière carte, l'on constate qu'il existe une véritable séparation entre les résidents originaires de l'Europe des 15, l'Afrique du Nord et la Turquie.





© JetPack