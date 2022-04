La zone de police Bruxelles-Ixelles a découvert ce 17 mars "une importante plantation de cannabis" à Laeken. "Cette découverte a été faite parce que des collègues de la zone de police de Dilbeek ont trouvé le même jour un dépôt clandestin contenant des restes d'une plantation de cannabis. L'enquête a rapidement conduit à une adresse à Laeken où les collègues bruxellois de la recherche locale ont effectué une perquisition", indiquent les forces de l’ordre dans un communiqué.

Dans l’habitation laekenoise ont été trouvés 800 jeunes plants de cannabis, 321 grands pots de fleurs et 48 grandes lampes, un grand sac contenant 84,2 grammes de marijuana et un pistolet avec des munitions. "Un suspect a été arrêté dans la maison même. Un second suspect, sans méfiance, a sonné à la porte un peu plus tard et s'est retrouvé face aux inspecteurs. Lui aussi a été arrêté", indique la police. "Dans la voiture du second suspect, les inspecteurs ont trouvé de nombreux produits qui ont vraisemblablement servi à la culture des plantes."

Deux autres personnes, dont les passeports se trouvaient dans la maison de Laeken, ont également été arrêtées au début du mois d’avril. "Les quatre suspects ont finalement tous été remis au parquet de Bruxelles. Trois suspects ont été placés sous mandat d’arrêt."