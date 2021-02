Daniel (prénom d’emprunt) est en train de conclure un appel téléphonique quand nous arrivons chez lui, à Saint-Gilles : "C’était une voisine, elle m’appelait au sujet de l’autre soir. Elle voulait se plaindre du bruit." Sandrine, sa femme, confirme : "C’est rien que des appels téléphoniques de ce genre." Il faut dire que depuis samedi dernier, le quotidien de ce couple de sexagénaires est devenu un peu plus mouvementé.

Samedi 6 février. Il est presque minuit. Daniel et Sandrine regardent l’émission The Voice, lorsqu’on sonne à la porte. À l’extérieur, quatorze policiers de la zone Bruxelles-Midi. Les policiers demandent à Daniel s’il est bien le propriétaire de l’appartement situé trois étages plus haut. Daniel confirme et guide les policiers sur le lieu. Il y aurait une " lockdown p arty" dans son appartement.