Catherine*, 33 ans, le visage encore gonflé par les coups de poing et de pieds balancés par son agresseur la semaine dernière, vit dans l’hôtel bruxellois récemment ouvert en urgence pour accueillir les femmes battues par leurs conjoints. En cette période de confinement, les appels à l’aide de femmes battues par leurs conjoints augmentent. Surtout, les violences d’intensifient. Et les deux maisons d’accueil bruxelloises destinées à accueillir les femmes battues affichent complet. À l’instar des quelques femmes hébérgées dans cet hôtel offrant repas, suivi social et psycholique, Catherine retrouve un peu de paix, du répit surtout.