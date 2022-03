C’est l’état de choc dans l’Ilot Sacré de Bruxelles. Là où les touristes tournent les talons devant le petit mot affiché sur la porte annonçant la fermeture pour des circonstances exceptionnelles, les habitués viennent se recueillir devant le restaurant, observer les lieux, pour mieux faire face à la triste nouvelle. Le patron de “Chez Léon” n’est plus. Depuis ce matin, le bruit court et se transmet de comptoir en comptoir.

Vincent habite Bruxelles depuis sept ans : “Je viens systématiquement ici quand j’ai de la visite, c’est un restaurant typique, où les moules et les frites sont bonnes et l’on est vite servi. C’est une institution”. Avec ses amis qu’il avait prévu d’emmener au restaurant typique bruxellois, ils regardent la façade et tentent de comprendre ce qu’il s’est passé.