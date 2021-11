Retrouver l’espace d’un instant la sensation d’être un bambin, d’être un "petit" dans un monde de "géants". C’est le but de l’exposition itinérante "La Maison des Géants" qui vient de s’installer… à l’intérieur même de la Basilique du Sacré de Koekelberg !

"La Ligue des Familles organise l’exposition dans plusieurs villes de Flandre et Wallonie, et ici à Bruxelles. Pour l’exposition de Bruxelles organisée avec nos homologues néerlandophones, la Basilique a accepté de nous recevoir, et c’est une grande chance", se réjouit Vinciane Baudoin, coordinatrice du projet.