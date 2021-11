Piétonne depuis août 2020, la rue Sainte-Catherine a encore des airs de projet pilote. Le revêtement au sol est loin d'être optimal pour les cyclistes, les poussettes ou les personnes ayant des difficultés à marcher. Le projet de la Ville, et de l'échevine de l'urbanisme Ans Persoons, prévoient donc d'uniformiser la zone en la rendant définitivement piétonne et plus verte.

Selon nos confrères de la capitale, la rue sera aménagée de plain-pied, à l'image des rues piétonnes du quartier. 3 mètres 60 de large pour l'espace central avec un filet d'eau. À propos d'eau, d'ailleurs, une partie des eaux de pluie ruisselant vers le filet sera réorientée pour arroser les parterres autour des arbres. Pour le revêtement du sol, on y trouvera des pierres bleues de 30cm de large et de pierres naturelles.

Pour compenser la différence de niveau aux entrées de la rue, des marches seront installées. Une quinzaine de points où l'on pourra garer son vélo est également prévue, et l'éclairage sera conservé mais installé alternativement de chaque côté, précisent toujours nos confrères du groupe SudPresse.

10 nouveaux arbres

À l'entrée de la rue des Poissonniers, deux grands arbres seront installés. L'objectif est de donner l'effet d'une entrée vers une allée piétonne. Et puis, tout au long de la rue et pour apporter ombre et fraîcheur, d'autres arbres prendront racines. Oui mais, quelles arbres ? La Capitale révèle qu'il s'agira, pour six d'entre eux, d'Amelanchier arborea 'Robin Hill": un arbre de 5 à 10 mètres de haut avec une couronne ovale sermi-ouverte. Sa floraison est blanche et commence dès le mois de février. Les quatre autres arbres seront des Cornus mas: une hauteur de 5 à 6 mètres de haut avec une couronne ovoïde et plus dense. Ses fleurs jaunes apparaîtront de concert avec l'Amelanchier arborea, en février.

Pour le tronçon longeant la partie sud de la place Sainte-Catherine, on revoit l'aménagement du sol. Exit la bordure en pierre bleue pour remettre tout à niveau et y placer un filet d'eau. On pourra également déguster une gaufre à l'ombre de l'arbre de la rue Melsens car un banc circulaire en pierre sera installé à son pied. Enfin, les potelets entre la place Sainte-Catherine et la rue du Vieux Marché aux Grains seront supprimés. Une oeuvre d'art sera également installée dans le quartier.

La demande de permis pour le réaménagement a été déposée auprès de la Région en octobre 2021. Les habitants seront bientôt invités à donner leur avis à travers une enquête publique, comme le veut la procédure.