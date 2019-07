Dans le quartier étouffant de Matonge, à Bruxelles, les habitants se calfeutrent chez eux comme ils le peuvent

Après deux jours de canicule intense et de records de température battus, les conditions climatiques étaient une nouvelle fois au coeur des conversations, vendredi matin, partout en Belgique. Au sein du célèbre quartier ixellois de Matonge, on dépassait déjà, vers 11h, la barre des 30 degrés à l'ombre. Dans les rues, il n'était pas rare de croiser des passants semblant ployer sous la chaleur, agitant des journaux et autres papiers en guise d'éventails.

