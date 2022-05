"Quand je roule dans Molenbeek, je ne me sens pas en Belgique." Les propos tenus par Conner Rousseau, président de Vooruit (socialistes flamands) ont provoqué des réactions scandalisées. Ils ont aussi mis en évidence une dichotomie de plus en plus manifeste au sein même des partis politiques entre leur composante flamande et wallonne d’une part, et leur frange bruxelloise, de l’autre.