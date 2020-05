"Le manque complet d'information est souvent interprété comme un manque de considération à l'égard de notre communauté."

Dans une lettre ouverte, l’Union des travailleuses du sexe organisées pour l'indépendance (Utsopi) alerte la Première ministre Sophie Wilmès (MR) de la situation précaire vécue par ses membres. "Nous sommes des oubliées de la crise. On ne parle jamais de nous dans les discours officiels, mais pourtant nous existons." Utsopi dénonce notamment un "manque complet d'information, par ailleurs souvent interprété comme un manque de considération à l’égard de notre communauté" et qui "engendre de multiples conséquences, un peu plus graves chaque jour".

A l'heure actuelle, l'association parvient à soutenir ses membres grâce à des dons privés et d'associations humanitaires. "Ce sont pas des cas isolés mais bien la majorité des travailleuses du sexe qui sombrent dans la précarité la plus extrême. Des mères isolées avec enfants ne sachant plus faire leurs courses, des personnes transgenres doublement si pas triplement stigmatisées, sans solution d’hébergement, des femmes migrantes dans des situations d’exploitation et de coercition sans aucune perspective d’avenir, des hommes et des femmes ne sachant plus finir le mois et payer leurs charges, voilà notre quotidien depuis le début de cette crise."

Utsopi demande au gouvernement fédéral d'apporter des réponses quant à une date prévisionnelle de déconfinement de leur activité. "Remettre la question entre les mains des autorités communales ou des entités fédérées ne ferait qu'entretenir le flou : certains décideurs nous autoriseront à reprendre nos activités, d'autres refuseront. Si vous et votre gouvernement ne vous mobilisez pas pour apporter une réponse aux plus précaires, alors nous allons au-devant d’une catastrophe économique et sanitaire, où les travailleuses du sexe vont mourir, non pas du Covid-19, mais de faim, de froid et de suicide."