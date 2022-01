73% des 18 + sont aujourd’hui complètement vaccinés à Bruxelles. Ce taux peut sembler faible au regard des 94% flamands et 84% wallons. Mais selon Inge Neven, responsable du dispositif Covid de la Cocom, Bruxelles n’a pas à en rougir. Pour la spécialiste, ils reflètent les difficultés inhérentes aux grandes villes, "avec une population plus jeune et plus diversifiée", comme elle l’a souvent martelé.

La responsable rappelle qu’entre le 1er et le 3e trimestre 2021, Bruxelles a décentralisé au maximum sa campagne de vaccination. La capitale est ainsi passée de 10 centres de vaccination à… 394 antennes locales. Vacci-Bus, salles communales, pharmacies, entreprises, gares, écoles, univs et même magasins se sont ainsi additionnés au cours des mois pour affiner le maillage.



© Cocom

Conséquence : "De 27% au printemps, on est monté à 66% de taux de vaccination à l’été. À l’époque, on voyait encore clairement la différence entre communes riches au sud et plus pauvres au nord. Grâce à tout notre dispositif décentralisé, on a finalement atteint 75% dans toutes les communes ou presque en décembre".

Pourquoi il reste des disparités

© Cocom



Cocom Ainsi, Saint-Josse et Koekelberg ont gagné 11 points, Schaerbeek, Anderlecht et Molenbeek 11 points, Ganshoren et Bruxelles-Ville 10 points. "C’est au nord qu’on a gagné le plus de pourcentages", se félicite Inge Neven. "Ce qui prouve que nos actions ont porté leurs fruits. On peut en être fier."

Pour expliquer les disparités qui subsistent encore dans certaines communes, la responsable de la Cocom évoque la jeunesse des populations. C’est ainsi le cas de Molenbeek, juge-t-elle, "où la population est très très jeune". Avec 64% de taux de vaccination chez les 18 + et 49% au total, Molenbeek présente en effet le taux le plus faible du pays, juste devant ses voisines koekelbergeoise (68% et 53%) et anderlechtoise (69% et 54%). Neven se veut cependant rassurante: "On y couvre plus de 80% chez les 65 +".