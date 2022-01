Lundi dernier, Yannick ouvrait sa facture et découvrait que son acompte d’électricité pour son petit espace Horeca de 55 m2 à Laeken avait grimpé de 430 à 790 euros chez Mega. “Qu’on soit en moment de crise je peux comprendre, mais quand ce fournisseur peut juste décider de te demander 188 puis, 430 puis 790 euros par mois d’acompte pour l’électricité en moins de cinq mois”, s’était-il offusqué sur Facebook la semaine dernière. “Cet acompte est plus cher que mon loyer… alors que mon activité ne fonctionne pas à 100 % à cause des mesures sanitaires”, nous explique-t-il. Si son établissement reste ouvert à temps partiel et que les prix restent élevés, il craint ne plus ouvrir du tout. “Après presque deux ans de crise Covid, avoir à trouver encore une solution en plus, c’est vraiment dur”, ajoute-t-il. Yannick a décidé de refuser de payer sa facture. Il cherche d’autres fournisseurs.