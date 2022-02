L'avocat général Yves Moreau a requis lundi matin une peine de 20 à 23 ans d'emprisonnement contre Natalia Kaznatcheeva (58 ans), jugée coupable, vendredi soir, devant la cour d'assises de Bruxelles, du meurtre au couteau de son compagnon Roland Oswald (76 ans), le soir du 15 novembre 2019 à Schaerbeek. Les avocats de l'accusée ont appelé le jury à tenir compte de ses troubles mentaux et à les considérer comme des circonstances atténuantes. Me Karim Sedad a demandé aux jurés de "ne pas tomber dans l'idée de vengeance" en considérant la douleur des proches de la victime. Il a fait valoir l'âge de l'accusée, 58 ans, et ce que constitue dès lors une peine de réclusion de plus de 20 ans. Cela impliquerait selon lui "qu'elle ne pourra pas vous prouver qu'elle a compris".

Me Sedad a prié les jurés de garder à l'esprit, lorsqu'ils se prononceront, que le comportement de la quinquagénaire était altéré au moment du meurtre, qu'elle souffre de troubles mentaux et de problèmes de régulation hormonales liés à l'ablation de sa thyroïde.

"Je vous demande, de grâce, de ne pas la déshumaniser"; a-t-il encore demandé aux jurés. "Ce n'est pas un monstre."

Me Aurélie-Anne De Vos a ensuite témoigné de la réalité d'un séjour en prison et des conditions de détention particulièrement dures en Belgique. Elle a aussi expliqué que la libération anticipée suivait une procédure précise, moyennant des contrôles, et que tous les détenus qui la demandent ne l'obtiennent pas directement et sans réserves. Elle a ajouté que Natalia Kaznatcheeva avait parfaitement respecté les conditions de sa détention préventive sous surveillance électronique et que cela constituait une peine privative de liberté à envisager.

Me De Vos a relevé que l'accusée n'était pas considérée comme un danger pour la société dans l'expertise psychiatrique. Cependant, elle a avancé que les troubles mentaux dont souffre sa cliente pouvaient entrer en compte dans la détermination de la peine. "Ne pas considérer l'article 71 du code pénal (relatif à l'irresponsabilité en raison d'un trouble mental, NDLR) ne veut pas dire effacer les troubles mentaux", qui peuvent, selon elle, être considérés comme des circonstances atténuantes. Elle a défendu que son absence de casier judiciaire doit aussi jouer en sa faveur.

Aurélie-Anne De Vos a tenu à relever les "messages d'amour envoyés à son fils", avant que le jury n'entre en délibération.

Plus tôt en matinée, l'avocat général a demandé au jury de ne pas faire preuve de clémence, en accordant à l'accusée des circonstances atténuantes au motif qu'elle a tué volontairement, intentionnellement et avec acharnement son compagnon. Le corps du septuagénaire a été découvert partiellement dénudé, sur le palier de l'appartement de l'accusée, avec le nez sectionné et six à sept autres plaies au couteau dans le torse.

Le fait que Natalia Kaznatcheeva n'a pas avoué les faits est, selon lui, à sanctionner. Ce faisant, il considère qu'"elle a privé les enfants de la victime de toute explication, alors qu'il n'y a qu'elle qui pouvait leur dire ce qu'il s'était passé" et qu'elle leur a refusé le maigre réconfort que constitue une reconnaissance de la culpabilité.

Si l'accusée a un casier judiciaire vierge, l'avocat général a relevé que c'est aussi parce que la victime ne l'avait pas poursuivie pour les violences conjugales dénoncées à la police. Il voit dans son "incapacité de se rendre compte qu'elle a étouffé son fils pendant des années", une "incapacité à se remettre en question".