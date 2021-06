"Bonjour, je suis votre chauffeur !" Habitué à véhiculer des personnalités politiques, Errol Coussement se charge depuis deux mois de transporter des personnes âgées vers les centres de vaccination. Etterbeek disposant d’un centre de testing mais pas de vaccination, les autorités locales ont chargé l’équipe de chauffeurs du garage communal d’aider les Etterbeekois ayant des difficultés à se déplacer et pas d’entourage pour les accompagner. "Leur job premier est d’assurer le transport des enfants des écoles communales et des membres du Collège. Comme ils doivent continuer à assurer ses fonctions, le bourgmestre Vincent De Wolf (MR) a décidé de se véhiculer lui-même pour que je puisse renforcer l’équipe", explique le Bruxellois.

Il roule ainsi jusqu’aux centres proches des deux Woluwe, mais aussi jusqu’au Crossing de Schaerbeek et au centre Pachéco, à Botanique. Sur une journée, entre 9h et 17h, il accompagne en moyenne quatre personnes. "Il faut compter le trajet aller-retour et le temps passé sur place. Parfois, les centres sont en retard sur leur programme donc ça dure plus longtemps que prévu. J’ai transporté deux personnes qui se sont senties mal après avoir été vaccinées. Une dame ne voyait plus rien, le médecin l’a donc gardée une heure au lieu des quinze minutes habituelles."

Mais l’attente fait partie du métier, Errol connaît bien ça. "J’ai toujours de quoi m’occuper. J’écoute la radio ou je lis le journal." Plus qu’un simple chauffeur, il se montre véritablement à l’écoute de ses passagers. "Les personnes que je transporte ont entre 60 et 96 ans. Comme tout le monde, je pense, elles ont toujours un petit stress de se faire vacciner. Le fait de discuter avec elles sur le trajet leur permet de se détendre un peu. On parle de la fonction de chauffeur du bourgmestre, elles me posent des questions, ça rend le trajet plus court."

Et Errol en a des choses à dire sur le métier : cela fait plus de trente ans qu’il en est. "J’ai toujours fait ça, d’abord dans le secteur privé. J’ai notamment travaillé pour deux ministres." Puis vient un temps où le Schaerbeekois, qui habite à la frontière avec Etterbeek et Woluwe-Saint-Lambert, décide de postuler pour un emploi administratif dans ces trois communes. Etterbeek est la première à lui répondre favorablement. "Très vite, le bourgmestre a eu besoin d’un nouveau chauffeur. Comme les services communaux savaient que j’avais déjà fait ça par le passé, ils m’ont demandé d’assurer le remplacement. Et finalement, ce remplacement s’est transformé en 26 ans à ce poste !", sourit-il.

Sur les discussions avec le bourgmestre, il ne dira rien. "Je suis une tombe ! Et en général, je suis concentré sur le trafic, qui est quand même un vrai problème à Bruxelles, donc je n’entends même pas ce qui peut se dire." Mais avec ses années d’expériences, Errol sait quelles routes éviter et quelles artères privilégier pour assurer un trajet le plus fluide possible. "Le bourgmestre m’a surnommé le magicien de la route !"

Un magicien dont peuvent ainsi bénéficier les personnes à mobilité réduite souhaitant se faire vacciner. "Sur le retour, je dirais que 70 % des gens sont très contents et que 30 % le font par obligation parce qu’ils souhaitent voyager ou par rapport à leur cadre familial. Surtout les personnes entre 80 et 95 ans qui n’ont plus vu leurs petits-enfants depuis des mois." Lui n’a pas encore été vacciné. "Je vais le faire mais ça ne revient pas à un mois. Mes prises de sang montrent que j’ai pas mal d’anticorps et une bonne immunité donc je n’ai pas peur pour ma santé."

Au contraire, le Schaerbeekois est ravi de pouvoir aider et ce, depuis le premier confinement. "J’ai contribué à achalander et distribuer les masques de la commune et du gouvernement au début de la crise. J’ai aussi donné un coup de main lors du déménagement de la maison communale, en transportant notamment les archives. La commune est là pour aider le citoyen. En tant qu’employé communal, c’est normal que j’ajoute ma pierre à l’édifice."