De la peinture hydrofuge sur une dizaines murs bruxellois inondés d'urine Bruxelles M. L. © DEMOULIN BERNARD

Installés en juin dernier, les uritrottoirs connaissent des fortunes diverses. Celui de la rue Neuve n'empêche pas les intenses odeurs d'urine ça et là, celui de la rue de Villers fonctionne bien. "Il y a des quartiers où cela fonctionne, d'autres ou c'est plus compliqués. Du côté de la gare centrale, où il y a une forte concentration de sans abri, ils sont fort utilisés." On se rappelle la crainte de nombreux riverains en juin dernier. Une réunion a été organisée au début du mois de septembre et "les habitants sont d'accord pour les laisser en place", commente l'échevine de la Propreté Zoubida Jellab.