Les images sont si impressionnantes qu'on se demande comment cette Audi a pu en arriver là. Par-dessus une autre voiture, encastrée contre la façade de l'Athénée Royal Alfred Verwée, la voiture louée par le chauffard n'a blessé personne, un miracle pour un dimanche après-midi ensoleillé, dans la rue menant à la place centrale de la commune. Une semaine plus tôt, à quelques rues de là, une camionnette se retrouvait sur le flanc suite à une embardée et l'opposition locale se saisissait de l'affaire. Deux évènements dont les Schaerbeekois s'inquiètent sur les réseaux sociaux, non sans ironie, puisque la cité des Ânes jouit d'un petit surnom... "Carbeek". Alors, Schaerbeek offre-t-elle toujours trop de place à la voiture ?