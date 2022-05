Pour rappel, le chantier de l'hôtel Sheraton a connu un printemps compliqué, deux hommes sont morts sur place au début du mois de mars. Un ouvrier après une chute, et Jef, un pompier qui a péri lors de l'extinction d'un incendie. Des drames qui ont coûté du temps, au chantier, "le parquet a retardé l'avancée du chantier, mais je pense que c'est une bonne chose", conclut Emir Kir.



Les citoyens ont jusqu'au 21 juin pour faire parvenir leurs remarques et doléances sur le projet à la commune.

La place Rogier va totalement changer de visage. La transformation est déjà entamée depuis plusieurs années, mais le chantier du Sheraton dénote encore dans le paysage d'hôtels luxueux et de tours de verre du quartier. Pour combien de temps encore ? L'enquête publique concernant l'ancien hôtel est ouverte depuis lundi. Une enquête qui a son importance puisque les étages inférieurs de l'hôtel changeront d'affectation, six restaurants sont à prévoir ! "L'idée est d'en faire un lieu plus ouvert. C'est un besoin criant, on est en pleine animation du quartier Manhattan. On ne veut plus de tours qui brassent du vent", promet Emir Kir. Le bourgmestre assure par ailleurs que les points Horeca qui s'installeront place Rogier à l'avenir seront