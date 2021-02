L'enquête se poursuit pour identifier d'autres auteurs des troubles et des dégradations. Les émeutes ont eu lieu à l'issue d'une manifestation en réaction au décès d'Ibrahima B., décédé dans une cellule de police le 9 janvier. Des proches d'Ibrahima B. et des sympathisants avaient organisé, le 13 janvier dans l'après-midi, une manifestation à Saint-Josse-ten-Noode. Des émeutes avaient ensuite éclaté, provoquant de nombreux dégâts sur des véhicules et des commerces, jusqu'à Schaerbeek, notamment au niveau de la place Liedts. Également, quinze policiers et un manifestant avaient été blessés.

Le 9 janvier en soirée, Ibrahima B., un jeune homme âgé de 23 ans, avait été arrêté par la police de la zone Bruxelles-Nord. Il est mort par la suite, en cellule, dans des circonstances peu claires. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête judiciaire pour homicide involontaire.

A la suite des émeutes du 13 janvier, une "taskforce", réunissant les six zones de police bruxelloises, la police fédérale et le parquet de Bruxelles, avait été mise sur pied. Le parquet de Bruxelles avait requis un juge d'instruction pour enquêter du chef d'incendie volontaire dans un immeuble habité, de rébellion en bande et avec arme, et de dégradations d'immeubles et de véhicules.

"Une première opération, menée le 10 février, a permis l'arrestation de 14 suspects", a rappelé le parquet vendredi. "Ces 23 et 25 février, deux autres opérations ont été effectuées, aboutissant à l'arrestation de quatre autres suspects", a-t-il dit.

"Le 23 février, trois perquisitions ont été ordonnées, visant trois suspects identifiés dans le cadre des faits de rébellion et des coups portés aux policiers dans la rue Quatrecht. Lors de ces perquisitions, les GSM des suspects ont été saisis et ceux-ci ont reçu une convocation pour une audition à une date ultérieure", a expliqué le parquet.

"Par ailleurs, les 23 et 25 février, sept autres suspects ont été interpellés, soupçonnés d'avoir participé aux troubles et aux dégradations. Quatre d'entre eux, deux majeurs et deux mineurs, ont été arrêtés. Le parquet a cité les deux majeurs à comparaître devant le tribunal correctionnel. Enfin, trois autres suspects ont été signalés à rechercher par les différents services de police", a-t-il indiqué.