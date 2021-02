Quelques mètres après l'arrêt Berkendael, avenue Albert à Forest, des fleurs et des bougies ont été déposées au pied d'un petit poteau en bois. Une photo en noir et blanc est également punaisée. Hier midi, des personnes apportaient des fleurs et venaient se recueillir à l'endroit où, samedi dernier, une jeune cycliste de 30 ans a trouvé la mort à l'hôpital suite à une collision avec une voiture.

Iwona, originaire de Pologne, avait fini son travail plus tôt ce jour-là et avait décidé de rendre visite à son frère et sa belle-soeur. "Elle aimait faire du vélo, confie Karol, un ami. Son vélo lui avait déjà été volé à cinq reprises. Pourtant, elle ne se décourageait pas et rachetait à chaque fois une nouvelle bicyclette". Installée depuis quatre ans à Bruxelles, elle vivait à Forest, dans le coin de l'avenue Albert et était vendeuse dans un magasin d'alimentation à Anderlecht. Elle avait posée ses valises dans la capitale belge pour notamment se rapprocher de son frère. Celui-ci a aménagé un petit mémorial au bord de l'avenue en souvenir de sa petite sœur .Le corps de Iwona sera rapatrié ce mercredi en Pologne où tout leur famille est installée. L'enterrement aura lieu là-bas. La famille de la victime souhaite alerter les gens sur le passage piéton dangereux de l'avenue "pour que cela ne se reproduise plus".

"J'ai vu l'accident, raconte