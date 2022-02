Ces derniers jours, les branches voire même les arbres ont chuté. Les déchets, eux, se sont envolés. Cartons et plastiques en tout genre virevoltaient dans les rues bruxelloises. Une situation que Bruxelles Propreté peine à gérer.

En manque d’effectifs notamment à cause de la crise sanitaire, les équipes de Bruxelles Propreté ne peuvent pas renforcer ou multiplier leurs passages. Les déchets reviennent plus vite après une intervention à cause du vent. D'autant plus queprécise Etienne Cornesse, porte-parole de Bruxelles Propreté. Impossible donc pour l’agence de mieux gérer la propreté pour le moment. Elle rappelle tout de même les recommandations : bien fermer ses sacs poubelle, les déposer aux heures prévues pour qu’ils ne restent pas trop longtemps dehors et les placer le long de la façade.Le porte-parole estime qu'il faudra quelques jours pour que la situation revienne à la normale.