Déboulonner ? Déplacer ? Contextualiser ? Il est encore difficile de dire aujourd’hui quelle stratégie le gouvernement bruxellois appliquera aux monuments coloniaux. Le plan d’action du cabinet Smet arrivera après un débat au parlement et, dans un second temps, au gouvernement. L’objectif du secrétaire d’Etat : "Assumer et regarder le passé pour regarder vers un avenir apaisé."

Le collectif "mémoire coloniale" a notamment créé treize parcours pour s’informer sur le passé colonial belge à travers l’urbanisme bruxellois. "On organise également plus de 50 visites par an", confie Sanchou Kiansumba, preuve que le sujet trouve écho auprès des Bruxellois. "C’est bien qu’il y ait un tel rapport, explique-t-il, car il y a un contexte global à mettre en place. Il faut se poser la question de ce qu’on fait du passé colonial belge."