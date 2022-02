Ce jeudi, le groupe de travail convoqué par Pascal Smet (Vooruit-one.brussels), secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale et chargé de l’Urbanisme et du Patrimoine, a remis son rapport à Rachid Madrane (PS), président du Parlement bruxellois. Ce rapport a pour but d’émettre un avis sur ce qu’il faut faire des traces du passé colonial belge, mais également sur la manière de rendre visibles les résistants de la colonisation, invisibilisés encore aujourd’hui. À terme, et une fois l’avis passé par le Parlement puis le gouvernement, un plan d’action devrait voir le jour… c’est en tout cas la promesse de Pascal Smet.