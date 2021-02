Ainsi, la STIB vient de sortir une vidéo dévoilant Bruxelles sous la neige. Sur un fond musical très apaisant, on peut découvrir les toits des maisons et les rues enneigées. Un moment d'évasion qui permet également au réseau de transports en commun de rappeler que la STIB s'adapte à la météo. En effet, pour ce qui est des trams et des métros notamment, des ouvriers se chargent de nettoyer les rails et les aiguillages sont équipés d'un système chauffant pour éviter tout problème. Un moyen donc de se déplacer et de profiter des plaisirs de la neige en toute sécurité.