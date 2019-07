Les six partis qui composent le futur gouvernement bruxellois ont donné leur feu vert à l'accord formulé. Place à présent au casting. Voici ce que l'on sait déjà.

Rudi Vervoort (PS) reste ministre-président pour une deuxième législature.

Toujours du côté socialiste, comme le confirment nos confrères de la RTBF, la surprise vient de Nawal Ben Hamou. Celle qui n'a pas été réélue à la Chambre lors des dernières élections coiffe le poste de secrétaire d'Etat à Fadila Laanan. La députée fédérale Caroline Désir était également pressentie mais c'est Nawal Ben Hamou qui a été préférée.

Du côté d'Ecolo, on se demandait si Zakia Khattabi aller devenir ministre bruxelloise et laisser sa place de co-présidente. Finalement, elle garde sa fonction à la tête du parti et c'est Alain Maron qui deviendra ministre. Le mystère plane par contre toujours sur la deuxième personne chez Ecolo qui montera au gouvernement. Selon la RTBF, le nom de Barbara Trachte semble écarté et on se dirigerait vers une personnalité de la société civile.

Chez DéFi, Bernard Clerfayt sera nommé ministre, laissant Schaerbeek à un bourgmestre faisant fonction. C'est la secrétaire d'Etat sortante Cécile Jodogne qui va assurer la fonction. On apprend également à bonne source que les futures compétences du ministre Bernard Clerfayt seront: Emploi, Formation, Bien-être animal, Transition numérique et Pouvoirs locaux. Pour l'échelon Cocom, il aura le Budget, les Allocations familiales et la Fonction publique. Enfin pour l'échelon Cocof, il aura la Formation et les Relations internationales.

Du côté flamand, Elke Van Den Brandt (Groen) sera la numéro 2 du gouvernement bruxellois. Sven Gatz sera également ministre et représentera l'Open VLD, dernier parti à avoir donné son feu vert à l'accord ce mercredi. Enfin, Pascal Smet reste au gouvernement bruxellois mais plus en tant que ministre. L'homme politique du parti one.brussels.sp.a sera secrétaire d'Etat.