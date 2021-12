Chanter Bruxelles dans sa diversité linguistique, c’est en quelque sorte la mission du "BeTalky Slam Contest" organisé par le ministre bruxellois Sven Gatz (Open VLD), en charge de la Promotion du multilinguisme et de l'Image de Bruxelles.

Ce nouveau concours de poésie est destiné aux jeunes Bruxelloises et Bruxelles de moins de 25 ans. Le but est de "décrire la beauté de Bruxelles en dix lignes et en plusieurs langues".

Les participants doivent rédiger un slam "à la gloire de Bruxelles" en maximum 150 mots et en utilisant le néerlandais, le français et l’anglais.

"Avec cette initiative, je veux donner à nos jeunes le goût de la beauté de la métropole super-diversifiée dans laquelle ils grandissent", déclare le ministre. "En outre, je veux les mettre au défi d'être créatifs avec les langues, le néerlandais, le français et l'anglais bien sûr, mais aussi les langues parlées à la maison. Après tout, l'avenir de Bruxelles est multilingue, et le format du slam est lié à la culture de la jeunesse urbaine, tout comme le rap et le hip-hop le sont en musique."

Le premier prix : une participation au championnat du monde de slam en septembre 2022. Les poèmes doivent être envoyés au plus tard le 18 février. Le gagnant sera annoncé le jour de la Journée mondiale de la poésie, à savoir le 21 mars.