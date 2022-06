À Schaerbeek, l’opposition a profité du vote sur le décumul pour faire part de ses inquiétudes à son bourgmestre empêché. "En tant que ministre des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt peut remettre en cause des décisions pour lesquelles il a voté pour ou contre à Schaerbeek", déplore - au nom des Engagés - Cédric Mahieu. Et d’autres membres de l’opposition (MR, MR&Citoyens, PS et Engagés) de s’inquiéter de "la confusion entretenue entre [le] rôle à Schaerbeek et [le] mandat ministériel, qui ne nous garantit plus la protection démocratique [à laquelle] tout citoyen est en droit d’attendre par rapport à des décisions communales que l’on jugerait arbitraires".

Pour le principal concerné, il s’agit là d’une "médiocre conception de la politique". Bernard Clerfayt assure ne pas être un Roi de France de l’époque classique et espère avoir démontré son indépendance en tant que ministre des Pouvoirs locaux. "Et ils le savent très bien. Quand ils ont demandé des pièces au collège communal pour certains dossiers et qu’ils n’ont pas obtenu réponse, je leur ai donné raison."