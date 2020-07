Ce mois-ci, Actiris a envoyé de manière automatique à près de 37.000 chercheurs une attestation activa.brussels. Grâce à ce document, les patrons qui les engageront bénéficieront de pas moins de 15.900 euros de déductions salariales. Un coup de boost pour inciter à la reprise du marché du travail en cette période post-covid.

Le 1er juillet, 36.907 chercheurs d’emploi bruxellois ont reçu sur leur compte MyActiris une attestation activa.brussels. Un sésame pour l’emploi puisque grâce à cette attestation, l’employeur qui engage le chercheur d’emploi peut déduire pas moins de 15.900 € sur 30 mois. Une aide bienvenue en ce moment difficile dans le monde de l’entreprenariat.

Aujourd’hui, une étape de plus est donc franchie dans la digitalisation des services d’Actiris grâce à l’envoi automatique de l’attestation activa.brussels à 36.907 chercheurs d’emploi. Ces derniers ne doivent donc plus faire la demande auprès de leurs conseillers pour recevoir le document. Ils la reçoivent automatiquement s’ils remplissent les conditions nécessaires. La démarche est ainsi facilitée pour permettre aux chercheurs d’emploi et aux employeurs de bénéficier au plus vite de cette aide.

« Délivrer automatiquement les attestations activa aux chercheurs d’emploi bruxellois, c’est consacrer leur droit à pouvoir bénéficier des mesures d’emploi qui leur sont dédiées, déclare Bernard Clerfayt, ministre bruxellois de l’Emploi. Nous nous attendons dans les prochaines semaines à, d’une part, une augmentation du nombre de chercheurs d’emploi et, d’autre part, à une contraction des offres d’emploi. La concurrence va donc augmenter entre candidats pour un même poste vacant. Grâce à activa.brussels, nous rendons les chercheurs d’emploi bruxellois plus attractifs auprès des employeurs »

« Aujourd’hui, le marché de l’emploi est quasi à l’arrêt, indique Grégor Chapelle, le directeur général d’Actiris. Le nombre d’offres d’emploi est en nette baisse depuis le début de la crise sanitaire en même temps que le chômage des jeunes augmente. Il est donc capital pour l’avenir de soutenir maintenant les employeurs qui engagent en facilitant les démarches pour les chercheurs d’emploi. Avec cette nouvelle avancée digitale, nous voulons montrer tant aux chercheurs d’emploi qu’aux employeurs que nous sommes là pour les soutenir. Nous les invitons pour les uns à s’inscrire chez Actiris et pour les autres à nous transmettre leurs offres d’emploi afin que nous puissions tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins et ainsi contribuer autant que possible à la sauvegarde de l’économie bruxelloise »,