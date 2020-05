La pandémie a fait à ce jour 8.903 morts en Belgique dont 1.374 décès dans la capitale.

La député bruxelloise Défi Nicole Nketo Bomele déposera prochainement au Parlement bruxellois une proposition de résolution demandant la création d’un mémorial en hommage aux victimes du covid-19 en Région bruxelloise.

Pour Nicole Bomele, il est "absolument indispensable de se souvenir des milliers de victimes d’une pandémie gravissime, et de ne pas oublier cette page tragique dans l’histoire de notre pays et dans celle beaucoup de ses familles."

A la suite des attentats du 22 mars 2016 à l’aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek, des stèles ont été posées dans ces lieux, comme témoins de la vague d’émotion suscitée auprès des Bruxellois par ces événements tragiques. Pour Nicole Nketo Bomele, "nous traversons une période d’une grande violence, à la fois physique et psychologique. Il faudra se souvenir, prendre le temps de se recueillir en un lieu symbolique, ne pas oublier non plus cette pandémie et en tirer toutes les leçons."

Ce mémorial, ce lieu de recueillement, serait anonyme. Il ne reprendrait pas les noms des victimes du covid-19. Chaque personne, même de passage, ayant perdu un proche pourrait y passer un instant. Cela permettrait aussi à chacun, quelles que soient ses convictions religieuses ou philosophiques, ses origines, l’existence ou non d’un lien avec une ou des victimes, de se recueillir. Ce serait aussi l’occasion de dépasser tous les clivages, "parce que devant la maladie, la mort, la douleur et le chagrin, nous sommes toutes et tous également désarmés et, finalement, égaux."

Nicole Nketo Bomele déposera tout prochainement une proposition de résolution au Parlement bruxellois : "J’espère que l’idée sera suffisamment inspirante pour convaincre mes collègues des autres partis démocratiques au Parlement bruxellois de nous rejoindre."