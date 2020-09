Permettre aux cafés et restaurants de la commune de Woluwe-Saint-Lambert d’étendre leurs terrasses sur l’espace public (trottoirs et parkings) durant les deux mois de vacances, voire plus, comme c’est actuellement le cas dans le cadre des mesures mises en place pour soutenir l’Horeca ? C’est l’idée que portera le conseiller communal Charles Six (Défi) au conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert.

"Je demande avant tout au collège de dresser le bilan de cette mesure lorsqu’elle prendra fin", explique l’élu local. "Il s’agira de sonder les riverains, les acteurs de l’Horeca, les clients, la police, etc." En cas de retour positif, Charles Six propose "de réaliser une étude de faisabilité portant sur l’extension ou la création de terrasses sur le domaine public, en tenant compte des contraintes de sécurité et de nuisances sonores", bien évidemment.

Son idée ? "Offrir la possibilité d’une telle extension durant les beaux mois de juillet et d’août, a minima. En raison des vacances, nous avons traditionnellement moins de voitures dans nos rues et plus de places de parking. En outre, le rythme de vie est davantage propice à la détente."

Réponse ce soir à l’issue du conseil communal.