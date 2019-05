Delight, c'est un sentiment de pure plaisir, de satisfaction intense. Mais Delight, c'est aussi le nouveau concept qui vient enflammer la nightlife bruxelloise avec ses nouvelles soirées house aux tons vintages et groovy. Le temps d'une nuit, les organisateurs et leurs invités soigneusement choisis vous ramènent à l’époque de la house music, où bonheur et bonnes vibrations étaient les rois du dancefloor.

Les soirées Delight ont vu le jour le 29 mars au coeur de Bruxelles, dans le mythique quartier des Marolles. Accueillie par le club Bazaar Brussels, la première édition de ce nouveau concept a compté pas moins de 300 entrées, dépassant largement les espérances des organisateurs. Comme producteur et selector hors pair, le jeune Dj belge Ricky Razu a fait danser la foule d'une main de maître pendant trois heures. Toolate Groove, Dj bruxellois, a porté la salle à ébullition avant de céder les platines à Ricky.

Et si vous avez raté cette première soirée haute en émotions, pas de panique. Le 10 mai, Delight revient dans la plus grande salle du Bazaar et compte bien doubler ses entrées. Ricky Razu sera une fois de plus derrière les platines avant de passer la main à la légendaire Dj australienne CC:Disco!. Avec ses influences disco, house et boogie, elle envoie une énergie particulière qui infecte rapidement le dancefloor.

Trouvez plus d'informations sur la page Facebook Delight.