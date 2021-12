Le collège échevinal bruxellois s’est réuni en urgence, ce jeudi matin, à la suite des nouvelles mesures annoncées par le Codeco la veille. Quelques heures plus tard, le couperet était tombé, Plaisirs d’hiver 2021 fermera définitivement ses chalets ce samedi à 22 heures. Enfin, pas tout à fait, tient à nuancer l’échevine des Grands Événements à Bruxelles, Delphine Houba, puisque le site sur la place De Brouckère est maintenu, comme les activités au bois de la Cambre, les deux patinoires, et toutes les illuminations et installations artistiques, ce qui a une certaine importance "pour la santé mentale des Bruxellois, des touristes, et des parents qui ont des enfants à occuper" selon l’échevine.

C’est la circulation à sens unique, avec entrées et sorties distinctes qui aura finalement eu raison de l’événement, une nouvelle mesure injouable selon l’échevine. "Pour le marché aux poissons, la seule solution, c’était de fermer le site. Or, nous sommes dans l’espace public, il y a une sortie de métro en plein milieu, et pour des raisons de sécurité évidente, il n’était pas possible de fermer le site."