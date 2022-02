Écrire que Bruxelles a été fort impactée par le coronavirus en 2021 est un euphémisme. La preuve, une fois encore, avec les derniers chiffres de l’office belge de statistique qui révèlent que la capitale est la région du pays où la croissance démographique est la plus faible de ces douze derniers mois en Belgique. Contrairement à la Flandre qui compte toujours plus de nouveaux résidents, Bruxelles-Capitale affiche une hausse beaucoup plus timide de ses statistiques. D’après le recensement de l’office belge de statistique pour l’année 2021, la population bruxelloise (soit 1.217.070 habitants au 1er janvier 2022) a augmenté de 0,21% en 2021 contre 0,68% pour la Flandre et 0,54% pour l’ensemble de la Belgique. Même la région wallone, qui affiche une croissance habituellement plus lente, a fait mieux avec une hausse de 0,38% de sa population.