Ce mercredi soir, l’équipe Wanty-Groupe Gobert va investir le Sofitel Brussels situé sur la place Jourdan à Etterbeek, en plein cœur du quartier européen. Cet hôtel a l’habitude d’héberger des équipes de football et des fonctionnaires européens mais c’est la première fois qu’il héberge une équipe cycliste. Son directeur général, Cyril Manguso, évoque pour La DH les coulisses de la réception de l’équipe wallonne.

Jusque quand hébergerez-vous l’équipe ?

"Les membres de l’équipe arrivent ce mercredi soir et repartent lundi 8 juillet au matin. Ce jour-là, un transfert sera organisé vers Binche d’où s’élancera le peloton pour la troisième étape. Ils ont réservé 27 chambres doubles réparties sur deux étages. Nous hébergeons les huit coureurs mais également l’ensemble du staff sportif, les préparateurs physiques et les mécaniciens de l’équipe."

Quelle est la principale exigence formulée par l’équipe ?

"Ils ont été très stricts au niveau de l’alimentation. On nous a communiqué des menus très précis il y a deux mois, avec entrée, plat, dessert, avec des quantités à respecter. Leur chef cuistot va collaborer avec le nôtre à partir du vendredi, la veille du grand départ, pour préparer des menus sur mesure."

Que vont-ils manger ?

"La veille du départ, ils mangeront des choses assez légères comme des salades fraîches avec des pousses d’épinard, une salade romaine, du filet de poulet, des brocolis et des carottes. Le matin de la première étape, on met notre buffet petit-déjeuner à leur disposition. Il est assez varié avec des produits bio et des produits issus de producteurs locaux. Pour l’occasion, nous allons ajouter des suppléments comme du riz au lait ou de la semoule de lait. Ils ont également demandé à avoir beaucoup de fruits secs et moelleux, et alors du riz et des pâtes."

Ont-ils formulé d’autres exigences particulières au niveau de la disponibilité du personnel ?

"Les demandes sont surtout liées aux chambres. Le sommeil est primordial. Ils veulent des chambres confortables, calmes, parfaitement insonorisées avec des rideaux occultants. Les coureurs seront comme dans une bulle. On doit respecter leur quiétude et faire en sorte que leur séjour se passe le mieux possible. Nous allons leur donner plus de linge que d’habitude (essuie, serviette, etc.) et augmenter le nombre de bouteilles d’eau ainsi que les produits d’accueil. Il y a une salle de sport et une salle de réunion à leur disposition, mais ils ont également demandé à ce que chaque coureur ait une table de massage dans leur chambre."

Quel est le dispositif de sécurité prévu ?

"L’accès à l’hôtel sera clos et le paddock de l’équipe sera installé sur la place Jourdan. Les camions des mécaniciens seront garés sur la place et sur une partie de la rue Froissart. Nous avons demandé à la commune et à la police de pouvoir disposer des environs de l’hôtel car c’était un des critères obligatoires pour pouvoir accueillir une équipe du Tour. C’est également la raison pour laquelle il y a finalement peu d’équipes qui logent à Bruxelles car il faut un espace assez grand et sécurisé pour accueillir tout l’aspect logistique. Ce qui a penché en notre faveur, c’est qu’on a de l’expérience dans l’accueil des équipes internationales de football ainsi que des fonctionnaires européens. C'est en tout cas une fierté d'accueillir une équipe cycliste pour la première fois, et particulièrement cette année puisque l'on célèbre les 50 ans de la première victoire d'Eddy Merkx, dont je suis fan depuis ma plus tendre enfance."

La chambre double © Bauweraerts