Déploiement de la 5G : le gouvernement bruxellois autorise une hausse de la norme d'émissions Bruxelles Belga Le gouvernement bruxellois a fait part de la nouvelle via un communiqué de presse. © Shutterstock

La Région bruxelloise annonce qu'elle revoit à la hausse la norme d'émissions dans le cadre de la technologie 5G. "En prenant acte du deuxième rapport rédigé par la plateforme de coordination 5G, et des recommandations émises par la commission délibérative organisée par le Parlement bruxellois sur la thématique de la 5G, le Gouvernement bruxellois a décidé de valider le principe d’une hausse limitée de la norme d’émissions actuelle en la portant à 14,5 V/m et en y intégrant les antennes radio et télévision. Il a également décidé de baliser la suite des travaux pour un déploiement d’un réseau 5G qui soit harmonieux, respectueux de la santé des habitants et de l’environnement, au bénéfice de toutes et tous", informe la Région par voie de communiqué.