En 2011, Nathalie signe son bail pour un duplex avec deux chambres à deux pas de la Porte de Hal appartenant à la Régie Foncière de Saint Gilles. Ces quelques pas, Nathalie ne peut plus les faire aujourd’hui. À la suite d’un accident domestique qu’elle impute à l’installation électrique défectueuse de son logement, elle perd l’usage de ses jambes et en partie de son bras gauche. “Tendons et muscles hors d’usage, Madame vous ne remarcherez pas” lui explique alors le médecin.



Des mûrs et une relation qui s’effritent

Les problèmes avaient commencé dès son emménagement selon Nathalie. “Le déménageur m’a dit “il y a une petite tache noir ici, vous avez une fuite” ". En effet il y avait une fuite, et pas qu’une. Certains mûrs sont “imbibés d’eau” et, selon Nathalie, la régie préfère repasser une couche de crépis au lieu de régler le problème. La locataire a dû faire face à une absence d’eau chaude et de chauffage mais aussi à une installation électrique non conforme ou encore des velux qui fuient…

© DR

Avec sa fille de quatorze ans aujourd’hui, Nathalie devait alors “trouver refuge chez des amis chaque hiver.”

Après l’accident en 2014, un autre problème émerge : impossible pour Nathalie de monter ou descendre les escaliers qui mènent à sa chambre, ses sanitaires et sa douche. Elle reste depuis à l'étage et descend uniquement lorsque plusieurs personnes sont en mesure de l’aider. Une fois passés ses escaliers, il lui faut encore descendre deux escaliers pour sortir du bâtiment, son duplex étant au premier étage.



© DR

© DR

Dès 2015 elle lance une demande de mutation. Aujourd'hui, plus de 7 ans plus tard, nous avons rencontré Nathalie, dans sa chambre, toujours dans le même logement inadapté.

En 2018, suite à une enquête de la police locale, Nathalie reçoit une lettre l'informant qu'elle risquait d'être radiée des registres de la commune. Motif : elle n'habiterait plus ici. "J'ai mes factures, toutes mes affaires, mes gels douche. Je faisais signer toutes les personnes qui venaient me voir pour prouver que j'étais ici". Finalement c'est sa fille qui se retrouve radiée des registres pour le moment.

La mère de famille contacte l’Unia, l’institution publique indépendante qui lutte contre la discrimination et défend l’égalité des chances en Belgique. Une médiation est mise en place. L’Unia rencontre les représentants de la commune. La régie foncière s'engage en 2019 à reloger Nathalie dans un logement adapté avant la rentrée de septembre.

Un cas, deux discours

Les résultats de cette médiation ne sont plus d’actualité selon la régie foncière. La version du propriétaire des lieux est bien différente. Frédéric Morleghem, responsable de la régie foncière, affirme que voyant la demande de mutation traîner (la régie affirme ne pas disposer de nombreux logements adaptés aux PMR et disposant de deux chambres), Nathalie aurait cessé de payer son loyer. Si l'intéressée ne conteste pas les faits, elle en conteste la cause. Nathalie accuse des démêlés avec le CPAS l'empêchant à plusieurs reprises de toucher un revenu et de faire reconnaître son handicap.

Pour ce qui est de l'état du bâtiment, Frédéric Morleghem affirme ne pas avoir été contacté par Nathalie depuis longtemps. “Je suis responsable du bien être de 800 à 1000 locataires. Il y a souvent des problèmes de chauffage ou autre mais en temps normal on intervient en 48 heures. Ici je ne savais pas intervenir. Madame n'était pas là ou pas joignable. Si elle m’appelle pour changer les velux, ils seront changés dans une ou deux semaines en fonction des disponibilités des ouvriers.”

Aujourd'hui une procédure judiciaire est en cours pour résoudre pour l'affaire des retards de paiement. La décision devrait tomber courant avril. Si aucun accord n’est trouvé, la régie envisage de mettre fin au bail. Mais Frédéric Morleghem se dit “toujours ouvert à la discussion.”