Présentée comme "la" mesure pour améliorer la qualité de l’air à Bruxelles, la LEZ ("Low Emission Zone", ou en français "Zone de Basses Émissions") a été introduite dès 2018 et vise à bannir les véhicules les plus polluants de l’enceinte de la région selon un calendrier graduel.

Et force est de constater que depuis son instauration, le parc automobile bruxellois a déjà fortement évolué. Bruxelles Environnement vient en effet de publier son monitoring et on observe que la proportion de voitures diesel continue de baisser chaque trimestre, et est passée sous la barre des 50 % à la fin de 2020, alors que ces véhicules représentaient 62 % du parc avant la création de la LEZ.

De surcroît, les véhicules diesel "de norme Euro 3" (véhicules d’avant 2006, plus polluants), interdits depuis le 1er janvier 2020, ont quant à eux chuté de 85 % en un an.

En compensation, ce sont surtout les véhicules à essence qui prennent le pas. Ils représentaient en juillet 2018 34,9 % du parc, contre 47,4 % en avril-juin 2021. Les véhicules hybrides restent quant à eux marginaux (5,4 % au trimestre précédent), tout comme les voitures électriques.

Cette modification du parc automobile a, selon Bruxelles Environnement, "un impact positif sur les émissions de polluants atmosphériques liées au transport à Bruxelles et donc sur la qualité de l’air". Il est cependant difficile d’isoler l’impact de la LEZ du contexte global de la pandémie, qui a également provoqué une baisse des émissions, due aux restrictions de déplacement. Des estimations " à situation de mobilité constante (même nombre de kilomètres parcourus)" ont cependant pu être réalisées par l’administration et elles montrent que la modification du parc aurait permis entre juin 2018 et octobre 2020 de réduire les émissions de NOx (oxydes d’azote) de 9 %, de PM2.5 de 17 % et de black carbon de 38 %. " Cette forte réduction s’explique par l’interdiction des véhicules diesel les plus anciens, à la base d’une grande partie de ces émissions. No tons qu’en réalité, la crise sanitaire ayant fait chuter le trafic et donc le nombre de kilomètres parcourus, les réductions d’émissions ont été bien plus importantes en 2020 ", précise l’administration.

La zone de basses émissions va d’ailleurs s’étendre très prochainement.

Dès le 1er janvier 2022, les voitures, bus et camionnettes diesel de norme EURO 4 (à savoir les derniers véhicules non équipés de filtres à particules, environ 10 % du parc) seront interdits en Région bruxelloise.

De quoi faire espérer par les instances régionales une baisse toujours plus grande des polluants atmosphériques. " À l’horizon 2025, la Région bruxelloise pourrait ainsi réduire ses émissions de NOx et de black carbon provenant du transport routier de respectivement 66 % et 86 % grâce notamment à la LEZ ." Pour rappel, les voitures au diesel seront interdites dans la région dès 2030, et les véhicules essence dès 2035.

Du côté de la Febiac (Fédération belge de l’automobile & du cycle), on rappelle toutefois que la baisse du nombre de véhicules au diesel était déjà bien visible depuis 2011 à cause notamment d’une réforme des primes automobiles, du "dieselgate" et de la hausse du prix du diesel.

